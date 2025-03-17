تواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مران منتخب مصر اليوم الإثنين، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قبل مباراتيه المرتقبتين أمام إثيوبيا وسيراليون، المقرر إقامتهما يومي 21 و25 مارس الحالي، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى، مشددًا على أهمية إسعاد الجماهير المصرية والتأهل إلى المونديال.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

كما أشار إلى التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير الأجواء المناسبة للفريق، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يواصل استعداداته للمباراتين بتدريبات يومية في استاد القاهرة، قبل السفر إلى المغرب يوم 18 مارس لملاقاة منتخب إثيوبيا.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

أشرف صبحي يهنئ بعثة الأولمبياد الخاص بعد إنجازها في الألعاب العالمية الشتوية

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة الأولمبياد الخاص المصري، على نتائجها في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي التي أقيمت في تورين بإيطاليا عام 2025 مشيدًا بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال مصر في المنافسات المختلفة حيث تمكنوا من حصد 3 ميداليات متنوعة في منافسات التزلج المختلفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز الكبير يعكس روح التحدي والعزيمة لدى أبطال مصر من لاعبي الأولمبياد الخاص الذين تمكنوا من تحقيق نتائج مشرفة ورفع علم مصر عاليًا في واحدة من أكبر البطولات الرياضية العالمية كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية في الإعداد والتجهيز لهذه البطولة مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لهؤلاء الأبطال من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

استقبال بعثة الأولمبياد الخاص بعد إنجازها في الألعاب العالمية الشتوية

إنجازات بعثة مصر في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

وجاءت إنجازات البعثة المصرية كالتالي:

الميدالية الذهبية في سباق 100 متر تزلج اختراق الضاحية للبطل محمد النقاش الذي قدم أداءً استثنائيًا واستطاع التفوق على منافسيه ليحصد المركز الأول بكل جدارة

الميدالية البرونزية الأولى للبطلة رضوى أبو سريع في سباق 100 متر تزلج اختراق الضاحية بعد أداء قوي ومنافسة شرسة استطاعت خلالها تحقيق المركز الثالث ورفع اسم مصر على منصات التتويج

الميدالية البرونزية الثانية للبطل أنطوان سعد في التزلج الألبي المتعرج بعد أداء مميز ومنافسة قوية تمكن خلالها من تحقيق المركز الثالث ليضيف إنجازًا جديدًا للبعثة المصرية

فيما جاءت تفاصيل المشاركات والنتائج كالتالي:

رياضة تزلج اختراق الضاحية:

محمد النقاش حصل على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر كما شارك في سباق 50 متر.

رضوى أبو سريع حصلت على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر وحققت المركز الرابع في سباق 50 متر بعد أداء قوي ومنافسة كبيرة.

رياضة الجري على الثلج:

إيمان محمد حققت المركز السادس في سباق 25 متر كما حصلت على المركز السادس في سباق 50 متر بعد أداء مشرف ومنافسة قوية.

البطلمحمود البهواشي حقق المركز السادس في سباق 100 متر واستطاع تحسين ترتيبه ليحصد المركز الخامس في سباق 200 متر بعد أداء قوي وعزيمة كبيرة.

رياضة التزلج:

أنطوان سعد حقق الميدالية البرونزية وقدم أداءً رائعًا في المنافسات كما حصل على المركز السادس في سباق آخر ضمن منافسات التزلج الألبي.

نورهان عثمان قدمت أداءً مميزًا حيث حصلت على المركز السابع في إحدى المنافسات كما تمكنت من تحقيق المركز الخامس في سباق آخر ضمن التزلج الألبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.