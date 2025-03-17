تصريح صادم من هشام يكن عن رحيل زيزو من الزمالك

علق الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على تصريح منسوب إليه بشأن إدارة نادي الزمالك ورحيل اللاعب أحمد سيد "زيزو"، موضحًا:

"تصريحي لم يكن هجومًا على الإدارة، فأنا لا أهاجم أحدًا، ولكن هناك قرارات يجب أن تُتخذ في الوقت المناسب، فلا يمكن تأجيل أو تعطيل أمور مهمة دون النظر إلى التوقيت المناسب لتنفيذها".

الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم

وعن ما تردد بشأن اعتبار رحيل زيزو "فضيحة" للنادي، نفى يكن ذلك تمامًا، قائلًا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "لم أصف رحيله بالفضيحة، الزمالك نادٍ كبير ورحيل أي لاعب لا يمكن أن يُشكل أزمة كارثية، وعبر التاريخ، رحل نجوم كبار مثل فاروق جعفر، التوأم حسام وإبراهيم حسن، وغيرهم، لكن الفريق استمر واستطاع أن ينهض بلاعبيه".

وأضاف: "الجماهير دائمًا تقف خلف الفريق، وأي لاعب يرتدي قميص الزمالك سيجد الدعم، فليس هناك لاعب واحد يمكن أن يكون هو السبب الوحيد في نجاح أو سقوط الفريق صحيح أن زيزو لاعب مميز، لكن الزمالك دائمًا قادر على إنتاج وصناعة نجوم جدد".

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