فاروق جعفر: الزمالك ما زال منافسا على بطولة الدوري هذا الموسم

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن الأبيض ما زال منافسًا على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على الرغم من تذبذب نتائج الفريق في الجولات الأخيرة.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن فريق الزمالك قادر على المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم مع نادي الأهلي وبيراميدز واللقب ما زال في الملعب".

وتابع: "الزمالك يعاني أزمة مالية أيضًا تؤثر في الفريق حاليًّا ويجب حل الأمور سريعًا من قبل مجلس الإدارة".

وأعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

أرقام جروس مع الزمالك

خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يومًا.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

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