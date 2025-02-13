الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فاروق جعفر: الزمالك ما زال منافسا على بطولة الدوري هذا الموسم

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن الأبيض ما زال منافسًا على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على الرغم من تذبذب نتائج الفريق  في الجولات الأخيرة.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن فريق الزمالك قادر على المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم مع نادي الأهلي وبيراميدز واللقب ما زال في الملعب".  

وتابع: "الزمالك يعاني أزمة مالية أيضًا تؤثر في الفريق حاليًّا ويجب حل الأمور سريعًا من قبل مجلس الإدارة".

وأعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

أرقام جروس مع الزمالك

خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يومًا.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فاروق جعفر بطولة الدوري الدوري الممتاز الزمالك فريق الزمالك

مواد متعلقة

بيسيرو يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك

مسيرة بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر.. هرب من الأهلي لتدريب بورتو وقاد نيجيريا لنهائي أمم أفريقيا.. وشارك في الجهاز الفني لريال مدريد
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة غدا الجمعة 14-2-2025 في مصر

مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)

سفاح المعمورة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق وسط حراسة مشددة

حرب الرسوم الجمركية، ترامب يطلق تهديدا جديدا لدول بريكس

بيسيرو يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

منوعات

المزيد

تستخدم التنويم المغناطيسي، الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة في كربلاء

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامي: النصف من شعبان ليلة التجلي الأعظم والمغفرة الواسعة (فيديو)

دعاء ليلة النصف من شعبان للبركة في المال والولد

الإفتاء توضح حقيقة نزول الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية