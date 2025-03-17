الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قيادات التعليم بالإسكندرية تناقش الخطة الاستراتيجية والموازنة العامة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة

تعليم الإسكندرية,
تعليم الإسكندرية, فيتو

 اجتمع  الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الإثنين  بمجلس أمناء المديرية،لمناقشة ومتابعة الخطة الاستراتيجية والموازنة العامة لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية  .

 

أخبار مصر اليوم: صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة جديدة.. الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة.. 15 رسالة قوية من السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة تسبب في تفحم جثة مسن بـ6 أكتوبر

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

 

وذلك تنفيذًا لرؤية برنامج الحكومة ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية  وتنفيذ البرامج وتلبية احتياجات جميع الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكّد ( أبوزيد ) أنَّ مجلس الأمناء بالإسكندرية شريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية  ، كما تمت مناقشة فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدها تعليم الإسكندرية على مستوى الجمهورية  .
 

وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة وأحمد السيد مدير الشئون المالية والإدارية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع وتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وعبد الحميدالمصري الفريق أحمد خالد حسن وزير التربية والتعليم الوزير محمد عبد اللطيف مجلس الأمناء الدكتور عربي أبوزيد

مواد متعلقة

فوائد الزعتر، مقوٍ للمناعة ويعالج أعراض نزلات البرد

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

اعتداء وحشي وتشوه بالوجه، خلاف طالبات على صداقة شاب يحول حياة سارة إلى كابوس

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية