قيادات التعليم بالإسكندرية تناقش الخطة الاستراتيجية والموازنة العامة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة

اجتمع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الإثنين بمجلس أمناء المديرية،لمناقشة ومتابعة الخطة الاستراتيجية والموازنة العامة لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا لرؤية برنامج الحكومة ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية وتنفيذ البرامج وتلبية احتياجات جميع الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكّد ( أبوزيد ) أنَّ مجلس الأمناء بالإسكندرية شريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ، كما تمت مناقشة فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدها تعليم الإسكندرية على مستوى الجمهورية .



وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة وأحمد السيد مدير الشئون المالية والإدارية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع وتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية.

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