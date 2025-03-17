وزارة الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا الاشتباكات على الحدود السورية

قالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، إنها سجلت 7 وفيات و52 جريحا في الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية خلال يومين.

حزب الله يستهدف محطة مياه عين التنور في ريف حمص بالمدفعية

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الإثنين، إن حزب الله يستهدف بقذائف مدفعية محطة مياه عين التنور في ريف حمص الغربي.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الإثنين، إن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره.

وأضاف الرئيس اللبناني: "لقد أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران.. كما طلبت من وزير الخارجية التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأزمة بما يضمن سيادة البلدين".

سوريا تتوعد جماعة حزب الله

واستهدفت القوات السورية، مساء أمس الأحد، بالمدفعية والصواريخ مواقع حزب الله على الحدود السورية اللبنانية.

وقالت وزارة الدفاع السورية، مساء أمس الأحد، إن دمشق ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل جماعة ‎حزب الله اللبنانية.

وبحسب شبكة «العربية»، فإن الجيش يحشد قوات على الحدود مع ‎لبنان بعد دخول حزب الله الحدود السورية وقتل 3 من منتسبي وزارة الدفاع.

اشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين

وأفادت وكالات إخبارية، مساء أمس الأحد، نقلا عن مصدر أمني سوري بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين.

من جانبه نفى حزب الله اللبناني ما يتم تداوله عن علاقة له بالأحداث على الحدود السورية.

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