الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

اشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين، وحزب الله يرد

الحدود اللبنانية،
الحدود اللبنانية، فيتو

أفادت وكالات إخبارية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني سوري بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين.

من جانبه قال حزب الله اللبناني: "ننفي ما يتم تداوله عن علاقة لنا بالأحداث على الحدود السورية ونؤكد ألا علاقة لنا بأي أحداث داخل ‎سوريا".

 

استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، اغتيل شخصان في ضربتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان، حسبما أفادت مصادر رسمية محلية، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "مسيرة إسرائيلية معادية شنت ضربة على سيارة في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى سقوط شهيد".

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن بيان لوزارة الصحة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر".

وأوضحت الوكالة أن الضربة نفذتها "مسيرة قرابة الثانية فجرا على سيارة رباعية الدفع، على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل".

 

3 ضربات في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله "كانا يهمان بأعمال استطلاع وتوجيه عمليات في منطقتي ياطر وميس الجبل"، مدعيا أن أنشطتهما تشكل "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ونفذت إسرائيل 3 ضربات في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. 

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