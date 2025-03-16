الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع حزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان (فيديو)

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية السورية، فيتو

استهدفت القوات السورية، مساء اليوم الأحد، بالمدفعية والصواريخ مواقع حزب الله على الحدود السورية اللبنانية.

 

سوريا تتوعد جماعة حزب الله

وقالت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأحد، إن دمشق ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل جماعة ‎حزب الله اللبنانية.

وبحسب شبكة «العربية»، فأن الجيش السوري يستعد لحشد قوات على الحدود مع ‎لبنان بعد دخول حزب الله الحدود السورية وقتل 3  من منتسبي وزارة الدفاع.

 

اشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين

وأفادت وكالات إخبارية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني سوري بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين.

 

 

من جانبه نفى  حزب الله اللبناني ما يتم تداوله عن علاقة له بالأحداث على الحدود السورية.

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