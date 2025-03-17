الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش السوري يشن عملية عسكرية غرب القصير ضد مواقع حزب الله

الجيش السوري
الجيش السوري

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة استهدفت قرية حوش السيد علي، التي وصفتها بأنها كانت وكرًا لميليشيا حزب الله خلال الحقبة السابقة.

وأكدت الوزارة أن الجيش السوري بدأ عملية تمشيط واسعة في القرى والأراضي المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير، بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ حزب الله.

وتأتي هذه التطورات في إطار عمليات عسكرية متواصلة تهدف إلى إعادة بسط سيادة الدولة السورية على كافة أراضيها.
 فيما أعلنت وزارة الإعلام السورية أن ميليشيا حزب الله قامت باختطاف ثلاثة جنود من وزارة الدفاع السورية أمس، قبل أن تقدم على قتلهم، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

وأكدت الوزارة أن الجيش السوري يشن حاليًا عمليات عسكرية لاستعادة أراضٍ كان حزب الله قد سيطر عليها خلال حقبة الأسد، مشددة على أن هذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وأوضحت الوزارة أن القوات السورية حققت تقدمًا ميدانيًا في المعارك الدائرة، مؤكدة استمرار العمليات حتى استعادة السيطرة على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني.

فيما قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الإثنين، إن حزب الله يستهدف بقذائف مدفعية محطة مياه عين التنور في ريف حمص الغربي.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الإثنين، إن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره.

وأضاف الرئيس اللبناني: "لقد أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران.. كما طلبت من وزير الخارجية التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأزمة بما يضمن سيادة البلدين".

 

سوريا تتوعد جماعة حزب الله

واستهدفت القوات السورية، مساء أمس الأحد، بالمدفعية والصواريخ مواقع حزب الله على الحدود السورية اللبنانية.

وقالت وزارة الدفاع السورية، مساء أمس الأحد، إن دمشق ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل جماعة ‎حزب الله اللبنانية.

وبحسب شبكة «العربية»، فأن الجيش السوري يستعد لحشد قوات على الحدود مع ‎لبنان بعد دخول حزب الله الحدود السورية وقتل 3  من منتسبي وزارة الدفاع.

 

اشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين

وأفادت وكالات إخبارية، مساء أمس الأحد، نقلا عن مصدر أمني سوري بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين.

من جانبه نفى  حزب الله اللبناني ما يتم تداوله عن علاقة له بالأحداث على الحدود السورية.

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الجيش السوري مواقع حزب الله حزب الله وزارة الدفاع السورية مدينة القصير

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