مسلسل إش إش الحلقة 18، لبنى تكتشف حقيقة علاقة مي عمر ومحمد الشرنوبي

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل إش إش حول استمرار إش إش في إخفاء خبر حملها عن الجميع، باستثناء صفاء.

وفي إحدى المرات، بينما كانت إش إش تتحدث مع والدتها، اكتشفت صفاء أن الخادمة تتجسس عليهما، فقررت بفضحها، ثم قامت إش إش بطردها بعد توبيخها، وبعدما أخبرت رجب بالأمر، لكنه لم يتخذ أي إجراء ضد عبد العاطي رغم علمه بأنها كانت تتجسس لصالحه، وذلك لأنه يستفيد من عبد العاطي في “تخليص” عدد من الأمور.

ومن ناحية أخرى، قرر رجب مفاجأة زوجته إش إش بإهدائها سيارة جديدة، وهو الأمر الذي أثار غيرة شادية عندما علمت بذلك، بعد ذلك، زارت إش إش منزل والدتها، لكنها أصرت على عدم إخبارها بخبر حملها.

وأثناء حديثها مع نُصة، تلقت إش إش مكالمة هاتفية من الضابط معتصم، الذي كان يحاول الوصول إليها عبر رقمها الجديد، لكنه وجده مغلقًا، فاضطر للاتصال برقمها القديم، وقام بتهنئتها على حملها، مما أصابها بالصدمة، ثم أخبرها أنه بحاجة إلى التحدث معها بشكل ضروري.

من جهتها، أبلغت نصة بأنها تريد معرفة موقع مخزن المخدرات التابع لرجب، فطلب منها نصة أن تترك له الأمر ليبحث عن حل مناسب.

في تطور آخر، اعترف مختار لعبد العاطي بأنه لا يزال يحب إش إش، وأنه يشعر بمشاعر قوية تجاهها، لكن عبد العاطي حذره من هذا الأمر، خاصة وأنها أصبحت الآن زوجة رجب.

أما بوشكاش، فكان يقضي ليلته مع فتاتين ليل، وأثناء سكره، أخبرهما بأنه أصبح مليونيرًا، وأن لديه مليونًا ونصف المليون في شقته، واستغلتا الفرصة في غيابه عن الوعي وسرقتا أمواله، وعندما استيقظ، اكتشف أنه خسر كل شيء.

وعلى هامش الحلقة، قرر رجب البحث في سجل مكالمات إش إش عن رقم مختار، لكنه لم يجد شيئًا، وفي أثناء عودة إش إش إلى شقتها، التقت بمختار، حيث دار بينهما حديث طويل عن مشاعرهما السابقة، فاعترفت له بأنها كانت تحبه، بينما أعرب هو عن ندمه لأنه ابتعد عنها وظلمها، ولكن في اللحظة التي كانا يتحدثان فيها، كانت لبنى تسترق السمع وقررت فضحهما في الوقت الذي كان فيه رجب يطلع على السلم.

أحداث مسلسل إش إش الحلقة 17

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 17، حول إش إش التي تستطيع بذكائها أن تتجاوز الموقف الصعب الذي وُضعت فيه بين عبد العاطي ورجب، حيث تخلصت بسرعة من الأوراق التي كان عبد العاطي يسعى للحصول عليها، بينما أوهمت رجب بأنها كانت تطلب من عبد العاطي بعض احتياجات المنزل.

أدرك عبد العاطي ما كانت تفعله إش إش وسار معها في لعبتها، وفي سياق الحلقة، ذهب نصة لخطبة صفاء، شقيقة إش إش، مما أدخلها في سعادة غامرة، وأسرعت صفاء لإبلاغ شقيقتها بالأمر، بينما كانت إش إش تجلس مع زوجها رجب، الذي عبر عن سعادته بها، مشيدًا بصدقها معه، واعترف لها بأنه كان يراقبها عن طريق شخص آخر، لكنه شعر بالطمأنينة بعدما نجحت في الاختبار الذي وضعها فيه، بهدف التأكد من صدقها وكسب ثقته.

وعندما وصلت صفاء وأخبرت إش إش بالخبر السعيد، شعرت الأختان بفرحة غامرة، ثم غادرت صفاء على عجل.

في جانب آخر من الأحداث، اكتشف فرج الجريتلي أن ابنته لبنى قد تزوجت مختار دون علمه، فقرر التبرؤ منها أمام الجميع، في المقابل، تساءلت لبنى هل حمدية هي والدتها لا، إلا أنها لم تسأل والدها، بل وجهت السؤال إلى رجب الذي أكد لها أن حمدية والدتها.

من جهة أخرى، بدأت العلاقة بين عبد العاطي وإش إش تأخذ منحى جديدًا، خاصة بعدما ساعدته ومنحته الأوراق التي كانت بحوزة زوجها وتدينه في مقابل قيامه بتزوير كشف للمكالمات بين إش إش ومختار.

وجلب عبد العاطي لإش إش خادمة جديدة، ولاحقًا، بدأت إش إش تشعر بالغثيان والتعب، مما دفعها إلى إجراء فحص طبي برفقة شقيقتها صفاء، لتكتشف أنها حامل، والاحتمال الأكبر أن يكون الجنين من مختار، لكنها قررت أن تنسبه إلى رجب.

تصادف وجود الضابط معتصم في المكان الذي أجرت فيه الفحص، فسأل واكتشف الأمر، كما أن الخادمة الجديدة استرقت السمع عندما كانت إش إش تتحدث مع شقيقتها حول حملها، واكتشفت حقيقة نسب الطفل، فأخبرت عبد العاطي الذي شعر بصدمة شديدة.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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