نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات التنموية والسكنية بالشيخ زايد

تفقد المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، عددا من المشروعات بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

رافقه خلال الجولة المهندسة مروة حسين أمين رئيس جهاز المدينة والمهندس أسامة فكري نائب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات التنفيذية.

استهل الجولة بالوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الداعمة للمشروعات الاسكانية بالمدينة وخلال الجولة، تم عرض معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، حيث تفقدوا:

• مشروع "جنة ٤ " بمنطقة التوسعات بالمدينة، الذي يضم 34 عمارة، حيث بلغت نسبة الإنجاز ( 90 % تقريبا).

٠ مشروع جنة ٢ ومتابعة أعمال التنمية للمشروع.

وخلال الجولة، شدد المهندس كمال بهجات على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، لضمان تسليم المشروعات وفق المخطط الزمني والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية والسكنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة بمدينة الشيخ زايد.

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان موعد فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بحجز شقق سكن كل المصريين 5، وسيتم فتح باب التظلمات لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ أبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقًا - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقًا للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.

وأكدت على انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.

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