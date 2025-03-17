تنفيذ أعمال ترفيق أراضي التوسعات بالعبور الجديدة

تابع الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة سير العمل بمشروع ترفيق الأراضي المضافة بمنطقة "الأمل" سابقًا، وذلك في المجاورات (276 و500 م²).

تضمنت الجولة تفقد أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ فرمة الطرق تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية لتسليم الأراضي للمواطنين قريبًا وشدد السيد رئيس الجهاز على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع التأكيد على معايير الجودة في التنفيذ لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.

أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يعمل على تسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة حضارية وخدمات متكاملة للمواطنين، وفقًا لخطة التنمية والتوسع العمراني المستدام.

أشار إلى أن جهاز المدينة يواصل جهوده الحثيثة لإنجاز ملف تقنين الأراضي، من خلال الإسراع في تسليم الأراضي للمواطنين، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والقانوني، ويدعم خطط التوسع العمراني المخطط والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المتكاملة، وتوفير بيئة سكنية وخدمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، ويؤكد الجهاز التزامه بمواصلة العمل بكفاءة واحترافية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في المدينة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه سيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت الرئيس التنفيذي أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الاليكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الاليكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

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