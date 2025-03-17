استياء محافظ الدقهلية من مستوى النظافة وتدني الخدمات بالسنبلاوين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مدينة السنبلاوين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

محافظ الدقهلية يبدي استيائة من حالة النظافة بالسنبلاوين

وتفقد محافظ الدقهلية، شوارع المدينة وأبدى استيائه من سوء حالة النظافة بالشوارع وتدني مستواها في السنبلاوين، ووجود اشغالات في مناطق عديدة بالمدينة تعوق حركة المرور والسير، وتشوه المظهر الحضاري للمدينة، وأكد على أهمية سرعة رفع كافة تجمعات القمامة ورفع الإشغالات.

عبر عن غضبه بسبب تأخر تقديم الخدمة للمواطنين

كما تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي، وعبر عن غضبه بسبب تأخر تقديم الخدمة للمواطنين، والتأخير في تحصيل الإيرادات في بعض البنود، والتباطؤ في الانتهاء من ملفات التصالح حرصا عليهم ولتحقيق مصالح المواطنين

لا مكان لمقصر أو متقاعس في أداء الخدمات للمواطنين

وشدد على أهمية سرعة الإنجاز لملفات وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد أنه لا مكان لمقصر أو متقاعس في أداء الخدمات للمواطنين.

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