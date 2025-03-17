الكشف الطبي على نزلاء قصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية(صور)

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن من نزلاء قصر الضيافة ودار المسنين بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال إجراءات الكشف

وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

وتأتي هذه القافلة في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بكبار السن وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والنفسية والاطمئنان على حالتهم الصحية وتلبية أي شكاوى لديهم.

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

توقيع الكشف على كبار السن

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على كبار السن وتحويل بعض الحالات لإجراء الاشاعات اللازمة وذلك بالتنسيق مع مستشفى حميات الإسماعيلية وبعض التخصصات الأخرى التى يحتاج النزلاء لإجراء مزيد من الفحوصات للاطمئنان على حالتهم الصحية.

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

كما قامت فرقة المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة مع طبيب الأسرة بالكشف المبكر على أعضاء دار الضيافة وعمل فحوصات شاملة للضغط والسكر والأمراض غير السارية.



جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

جانب من إجراء الكشف بدار الضيافة،فيتو

ويأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية والخاص بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكبار السن في دور الرعاية



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