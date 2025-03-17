أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن صلاة التراويح يمكن أن تُؤدى بركعتين فقط، مشيرًا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدد عددًا معينًا لها، وأن أداءها في البيت قد يكون أفضل في بعض الأحوال، وفقًا لما ورد في السنة النبوية وآراء الفقهاء.

أسامة قابيل: صلاة التراويح تعد من قيام الليل

وأوضح الدكتور أسامة قابيل، في تصريحات له، أن صلاة التراويح تعد من قيام الليل، وهو نافلة لا يشترط فيها عدد معين من الركعات، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ (الإسراء: 79)، كما أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". (متفق عليه).



وأضاف الدكتور قابيل أن أداء التراويح في البيت أفضل لمن وجد فيه خشوعًا أكثر، مستدلًا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". (رواه البخاري ومسلم).

وأوضح أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي التراويح في بيته، ثم خرج في بعض الليالي وصلى بالناس، فلما اجتمعوا بأعداد كبيرة امتنع عن الخروج حتى لا تُفرض عليهم، مما يدل على أن أداءها في البيت مشروع بل قد يكون أفضل في بعض الحالات.

أسامة قابيل: الفقهاء لم يجمعوا على عدد معين لصلاة التراويح

وأكد الدكتور قابيل أن الفقهاء لم يجمعوا على عدد معين لصلاة التراويح، فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة". (متفق عليه).

وأشار إلى أن المذاهب الأربعة اتفقت على أن التراويح سنة مؤكدة، لكنهم لم يشترطوا عددًا معينًا، حيث يرى الإمام النووي أن "أقلها ركعتان وأكثرها بلا حد".



وشدد على أن التراويح يمكن أن تُصلى ركعتين فقط، ومن أراد الزيادة فله ذلك، موضحا أن القصد من التراويح هو التدبر والخشوع، وليس كثرة الركعات، لافتا إلى أن الخشوع هو الطريق إلي المغفرة في رمضان، مستشهدا بحديث سيدنا النبى: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

كما أكد أن أداءها في البيت يعد خيارًا مشروعًا، خاصة إذا كان ذلك يساعد على تحقيق الخشوع والتدبر، لافتًا إلى أن الإسلام دين يسر، والعبادة تقوم على التيسير وليس المشقة.

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