الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

استشاري نفسي يكشف تأثير حديث تامر حسني وطليقته على أطفالهما

تامر حسني وبسمة
تامر حسني وبسمة بوسيل، فيتو

كشف دكتور أمير يوحنا استشارى الصحة النفسية، علاقة تصريحات الفنان تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بالصحة النفسية لأطفالهما.

 تأثير حديث تامر حسني وطليقته على أولاهما

وأكد أن  أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الأب والأم في حق أطفالهما هو تشويه صورة القدوة، موضحًا أن علاقة الإنسان بالشريك يمكن تنتهي، لكن العلاقة بالأبناء لا تنتهى أبدًا. 

الفنان تامر حسني، فيتو
الفنان تامر حسني، فيتو


وقال الدكتور أمير حنا عن الخلاف بين تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل: "مش كل واحد يرد على الكلام الوحش بنفس الأسلوب، مؤخرًا شفنا طليقة تامر حسني بتصرّح بكلام سلبي عنه، فرد عليها من خلال منشور على صفحته يتضمن صورا  لها وهي بتشارك في أعمال خير."

وتابع الاستشاري النفسي الدكتور أمير حنا "الرسالة واضحة: مهما حصلت مشاكل وخلافات، لو في خير بتعمله، مش لازم ننساه أو نمسحه بسبب زعل لحظي، تصرّف تامر حسني بيأكد إن فيه طرق كتير للرد، وأحيانًا أفضل رد بيكون إنك تبين الجانب الحلو من الشخص التاني، حتى لو بينكم خلاف"

أكبر خطأ تشويه صورة القدوة

وأكد أمير حنا أن "أكبر خطأ ممكن نعمله في أولادنا أن احنا نشوه صورة القدوة، لأن علاقتنا بالشريك يمكن تنتهي، لكن علاقتنا بأولادنا ما بتنتهيش أبدًا."

أطفال تامر حسني وبسمة بوسيل، فيتو
أطفال تامر حسني وبسمة بوسيل، فيتو


وأوضح أمير حنا "كلنا محتاجين نفتكر إن "أم الأولاد" أو "أبو الأولاد" هيفضلوا كذلك طول العمر، ومينفعش نسيء ليهم أو نقلل منهم قدام الأطفال، حتى لو كان بينهم خلافات حقيقية. أولادنا مش مسئولين عن مشاكلنا، ولا هما قادرين يحلوها. لو استخدمناهم للضغط على بعض، اللي هيتأذي في الآخر هم الأطفال نفسهم."

وعن العلاقة بين شريكي الحياة أمام الأبناء، قال أمير حنا: "لو كل واحد حافظ على احترام شريك حياته السابق قدام الأولاد، هيكبروا نفسيتهم سليمة ومش هيخافوا من الارتباط ولا هيعانوا من مشكلات عاطفية بعد كده. ولو ربنا أنعم عليك بأسرة مترابطة، احمده واشكره دايمًا، لأنها نعمة مش مجرد حق مكتسب."

وأضاف: "خلي أولادك دايمًا فخورين بأبوهم وأمهم.. دي أبسط حاجة ممكن نقدمها ليهم علشان يعيشوا بسلام نفسي ويطلعوا شخصيات سوية."
 

تامر حسني الغائب الحاضر في مسلسل إش إش

فريدة سيف النصر تدعم بسمة بوسيل في تصريحاتها عن تامر حسني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان تامر حسني لفنان تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بسمة بوسيل تشويه صورة القدوة الخلاف بين تامر حسني وطليقته خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل

مواد متعلقة

تامر حسني الغائب الحاضر في مسلسل إش إش

فريدة سيف النصر تدعم بسمة بوسيل في تصريحاتها عن تامر حسني

التحرر من الخوف بعد دفن الصبر، بسمة بوسيل تبرر تصريحاتها النارية ضد طليقها تامر حسني

تامر حسني يمازح بناته بسبب هذا الفيديو

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية