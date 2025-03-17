استشاري نفسي يكشف تأثير حديث تامر حسني وطليقته على أطفالهما

كشف دكتور أمير يوحنا استشارى الصحة النفسية، علاقة تصريحات الفنان تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بالصحة النفسية لأطفالهما.

تأثير حديث تامر حسني وطليقته على أولاهما

وأكد أن أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الأب والأم في حق أطفالهما هو تشويه صورة القدوة، موضحًا أن علاقة الإنسان بالشريك يمكن تنتهي، لكن العلاقة بالأبناء لا تنتهى أبدًا.

الفنان تامر حسني، فيتو



وقال الدكتور أمير حنا عن الخلاف بين تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل: "مش كل واحد يرد على الكلام الوحش بنفس الأسلوب، مؤخرًا شفنا طليقة تامر حسني بتصرّح بكلام سلبي عنه، فرد عليها من خلال منشور على صفحته يتضمن صورا لها وهي بتشارك في أعمال خير."

وتابع الاستشاري النفسي الدكتور أمير حنا "الرسالة واضحة: مهما حصلت مشاكل وخلافات، لو في خير بتعمله، مش لازم ننساه أو نمسحه بسبب زعل لحظي، تصرّف تامر حسني بيأكد إن فيه طرق كتير للرد، وأحيانًا أفضل رد بيكون إنك تبين الجانب الحلو من الشخص التاني، حتى لو بينكم خلاف"

أكبر خطأ تشويه صورة القدوة

وأكد أمير حنا أن "أكبر خطأ ممكن نعمله في أولادنا أن احنا نشوه صورة القدوة، لأن علاقتنا بالشريك يمكن تنتهي، لكن علاقتنا بأولادنا ما بتنتهيش أبدًا."

أطفال تامر حسني وبسمة بوسيل، فيتو



وأوضح أمير حنا "كلنا محتاجين نفتكر إن "أم الأولاد" أو "أبو الأولاد" هيفضلوا كذلك طول العمر، ومينفعش نسيء ليهم أو نقلل منهم قدام الأطفال، حتى لو كان بينهم خلافات حقيقية. أولادنا مش مسئولين عن مشاكلنا، ولا هما قادرين يحلوها. لو استخدمناهم للضغط على بعض، اللي هيتأذي في الآخر هم الأطفال نفسهم."

وعن العلاقة بين شريكي الحياة أمام الأبناء، قال أمير حنا: "لو كل واحد حافظ على احترام شريك حياته السابق قدام الأولاد، هيكبروا نفسيتهم سليمة ومش هيخافوا من الارتباط ولا هيعانوا من مشكلات عاطفية بعد كده. ولو ربنا أنعم عليك بأسرة مترابطة، احمده واشكره دايمًا، لأنها نعمة مش مجرد حق مكتسب."

وأضاف: "خلي أولادك دايمًا فخورين بأبوهم وأمهم.. دي أبسط حاجة ممكن نقدمها ليهم علشان يعيشوا بسلام نفسي ويطلعوا شخصيات سوية."



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