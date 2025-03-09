الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

رسالة مفاجأة من محمد عطية لتامر حسني وبسمة بوسيل

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني

وجه الفنان محمد عطية رسالة للفنان تامر حسني وزوجته السابقة بسمة بوسيل، معبرة عن استيائه من نشر تفاصيل خلافاتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وقال عطية خلال استضافته في برنامج "سابع سما":"أنا باحترم تامر حسني جدًا، لكن عندي تحفظ على نشر المشاكل العائلية على العلن. أي علاقة، سواء كانت زواج أو ارتباط، المفروض تفضل بين الطرفين، وما تبقاش مادة للنقاش على السوشيال ميديا، وانا لو هتكلم عن حد مرتبط بيه هقول الحلو بس رغم إن ممكن يبقي فيه وفيه عيوب".

 

وأضاف أن المشاهير يجب أن يكونوا قدوة للجمهور، وأن نشر الخلافات قد يؤثر على صورتهما أمام محبيهما، مؤكدًا أن المشاكل العاطفية يجب أن تُحل في أجواء من الخصوصية والاحترام المتبادل.

 

في حلقة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة، وقعت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضحية لمقلب "رامز إيلون ماسك"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويُعرض عبر شاشة قناة MBC مصر.

 

أحداث مقلب رامز إيلون ماسك مع بسمة بوسيل 

 

وخلال أحداث المقلب، تحدثت بسمة بوسيل عن حياتها الشخصية، وكشفت أنها لا تفكر في الزواج مجددًا في الوقت الحالي. 

كما أكدت أنها لا تعتزم العودة إلى العلاقة مع الفنان تامر حسني بعد الطلاق.

 

وأضافت بسمة أنها كانت تثق تمامًا في تامر حسني، ولكنها أوضحت أن سبب الطلاق يعود إلى أن العلاقة لم تعد صالحة، وقالت: "خلاص مش نافع"، مشيرةً إلى أنها هي من طلبت الطلاق بعد فترة من التفكير.

 

تأتي هذه التصريحات في وقت عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب، حيث تشهد أغنيتها الجديدة "لأ ثواني" نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع.

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MBC مص التواصل الاجتماعي الساحة الفنية الخلافات السوشيال السوشيال ميديا الفنان رامز جلال

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