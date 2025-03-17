بعد تخفيض 100 ألف جنيه، مواصفات بايك X55 موديل 2025

سيارات بايك… ارتفع معدلات البحث على جوجل عن أسعار ومواصفات واحدة من أهم السيارات الصينية في السوق المصري وهي سيارات بايك X55 موديل 2025 خلال الساعات الماضية، بعد تراجع أسعارها بقيمة تصل نحو 100 ألف جنيه وجاء ذلك خلال شهر رمضان المبارك.



أسعار سيارات بايك X55 بعد تراجع أسعارها فى مصر

ونرصد فى التقرير التالى أسعار سيارات بايك فى السوق المصرى خلال شهر مارس بعد تراجعها مما يساهم في تنشيط حركة المبيعات والشراء داخل معارض السيارات وجاء ذلك بالتزامن مع توجيهات الدوله خول التصنيع المحلي وهى كالتالى:-



يصل سعر أول فئة Highline مليون و195 ألفا

يصل سعر ثانى فئه Top line نحو مليون و295 ألفا

يصل سعر ثالث فئه Premium Line نحو مليون و415 ألفا



مواصفات سيارات بايك X55



حصلت سيارات بايك على العديد من وسائل الامان والسلامة، ابرزها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد وستائر جانبية، ورادار أمامي وجانبي، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتنبيه حزام الأمان السائق والراكب، ونظام منع السرقة، ونظام إنذار ضد السرقة، وغيرها، مزود بالعديد من التجهيزات والكماليات ومنها «مرآة داخلية، ومرآة الشمس للسائق والراكب، ومنفذ شحن 12 فولت، منفذ شحن 12 فولت بالشنطة الخلفية، ومداخل USB أمامية وخلفية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة، وستارة للشنطة، ورفع زجاج جميع الأبواب بزر واحد وحساس أمان ضد العوائق.

مواصفات سيارات بايك الداخلية

كما تمتلك السيارة شاشة التحكم المركزية بحجم 10 بوصة، وشاشة عدادات 10 بوصة، اتصال لاسلكي للهواتف المحمولة، واي فاي، وراديو، وبلوتوث، وشحن لاسلكي، وغيرها من أنظمة جعلت السيارة من اكثر السيارات التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل السوق المحلي بجانب توفير قطع غيار السيارات التي يحتاجها المستهلك عند صيانة السيارات

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