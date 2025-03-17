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تنفيذ مبادرة "تصحيح الإبصار" لطلاب المرحلة الابتدائية بالإسكندرية

مبادرة تصحيح الإبصار
مبادرة "تصحيح الإبصار" لطلاب المرحلة الابتدائية بالإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية اليوم الإثنين بمتابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة ابن رشد الإبتدائية  ومدرسة ضباط مرغم  رسمي لغات بإدارة العامرية.

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ياتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين وتلاميذ المدارس، وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية.

وذلك بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية والأزوك مدير عام إدارة العامرية التعليمية والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية والطب الوقائى وقيادات التربية والتعليم والشئون الصحية وفرق العمل من الجانبين.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار  بمدارس الإسكندرية تستهدف توقيع الكشف على 250 ألف طالب وطالبة بالمناطق الأكثر احتياجا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية تحت شعار (عيون أطفالنا مستقبلنا)، وذلك للكشف على قصر النظر والحول الظاهري وسقوط الجفن وحدة الإبصار، مؤكدًا أنَّ هذه المبادرة تأتي لاستكمال مسيرة اتجاهات الدولة لصحة الأطفال ورعايتهم.

وقد أكد (أبو زيد) أنّ المبادرات الرئاسية لها واقع ملموس لصالح أبنائنا موضحًا أنّ حزمة المبادرات الرئاسية تشمل (مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، علاج أطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، الكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاج سرطان الكبد الأولي، الكشف المبكر عن فيروس C لطلاب المدارس.

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الوزير محمد عبد اللطيف الفريق أحمد خالد حسن سعيد بمحافظة الاسكندرية مديرية التربية والتعليم الدكتور عربي أبوزيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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