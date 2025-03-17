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أخبار مصر

انطلاق الموسم الثاني من ملتقى "رمضان يجمعنا" للإنشاد الديني والترانيم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفنون الهادفة تعد وسيلة مهمة لتعزيز الهوية الثقافية والوطنية، وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم الأنشطة الإبداعية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وعي الشباب وتعزيز روح التآخي والتسامح بينهم.

انطلاق الموسم الثاني من ملتقى "رمضان يجمعنا" للإنشاد الديني والترانيم 

في هذا الإطار، تنطلق مساء اليوم فعاليات الموسم الثاني من ملتقى الإنشاد الديني والترانيم تحت شعار "رمضان يجمعنا"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأزهر، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك بمقر المعهد.

يُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف الملتقى إلى إبراز المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني والترانيم، مع تقديم محتوى فني راقٍ يعكس قيم التسامح والتعايش السلمي، في إطار جهود الدولة لتعزيز القيم الروحية والهوية الثقافية للطلاب. ويتضمن البرنامج عروضًا فنية يقدمها طلاب الجامعات، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تُقام بالتوازي، بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية تناقش دور الفن كإحدى القوى الناعمة المؤثرة في المجتمع.

وأكد الدكتور كريم همام أن الملتقى يمثل فرصة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني والترانيم، مشيرًا إلى أن معهد إعداد القادة يحرص على تنظيم فعاليات نوعية تسهم في بناء جيل مستنير قادر على التعبير عن ذاته بأساليب إبداعية راقية، مع خلق بيئة ثقافية تعزز قيم التسامح والتواصل بين طلاب الجامعات المختلفة.

ويعد ملتقى "رمضان يجمعنا" من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية خلال الشهر الكريم، حيث يجمع بين الأجواء الروحانية المميزة والأنشطة الإبداعية المتنوعة، ليقدم تجربة ثرية تعزز الترابط الإنساني من خلال الفنون، وتبرز أصالة الفن المصري وقيمه الراقية.

 

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