وزيرة التضامن من الشيوخ: تسليم 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة بعد العيد

أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تسليمها بعد عيد الفطر المبارك.

مناقشة ملفات الحماية الاجتماعية بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: لا توجد موافقة على طلب بطاقة الخدمات المتكاملة ولم يتم طباعتها، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية لتسهيل استخراج البطاقات لصالح المستفيدين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن دور وزارة التضامن فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، يتمثل في الكشف المهني، بينما هناك دور سابق لوزارة الصحة في بيان أحقية الحصول عليها من عدمه.

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.

الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة

وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

توفير حياة كريمة لكل المصريين

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.

هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.

هناك 22 برنامج حماية اجتماعية تقدمها الحكومة

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 22 برنامج حماية اجتماعية تقدمه العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان.

مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي

وأعلنت الوزيرة، مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي، حتى وصل إلى 4،7 مليون مستفيد في 2025.

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