مطالب برلمانية بمواجهة الروتين في توفير الحماية الاجتماعية

قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ إن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حددت المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط.

مناقشة ملفات الحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

مواجهة الروتين في توصيل الحماية الاجتماعية للمحتاجين

وشدد على ضرورة أن تصل الحماية الاجتماعية لكل ذوي الاحتياجات، ولا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه.

وقال النائب: المنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضئالة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".

صعوبة في الحصول على الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عملـ وأوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.

آلية لتحقيق العدالة في الحماية الاجتماعية

وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، مطالبا بآلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.

واتفق معه النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.

وأشار إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.

ولفت إلى أنه استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أننا أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.

وقال: المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.

فيما أكدت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ، أن برامج الحماية الاجتماعية تواجه إشكاليتان تتمثل في فقر البيانات والتمكين.

إعداد خريطة وقاعدة بيانات بشأن المستحقين للدعم والرعاية

وطالبت بإعداد خريطة وقاعدة بيانات بشأن المستحقين للدعم والرعاية، ووضع أنظمة مراقبة إلكترونية للدعم النقدي وتحديدا برنامج تكافل وكرامة.

وشددت على وزارة التضامن الاجتماعين بضرورة العمل بشكل أفقي بحيث تتشارك فيه جميع الوزارات بالدولة.

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