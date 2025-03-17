وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منحة الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة، سيتم صرفها خلال أيام.

مناقشة ملفات الحماية الاجتماعية بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

توفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على توفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لجميع الأسر.

حرص الرئيس السيسي على دعم الأسر الأولى بالرعاية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية"، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.

الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة

وأكد الوزيرة، أن الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

توفير حياة كريمة لكل المصريين

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.

هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.

22 برنامج حماية اجتماعية من الحكومة

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 22 برنامج حماية اجتماعية تقدمه العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها وزارات التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان.

مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي

وأعلنت الوزيرة، مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، حتى وصل إلى 4.7 مليون مستفيد في العام 2025.

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