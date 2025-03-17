صحة الغربية تطلق قافلة طبية شاملة بقرية بلاي ضمن المبادرات الرئاسية

أطلقت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية شاملة بقرية بلاي، مركز السنطة، محافظة الغربية ضمن جهود الدولة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا بالخدمات الطبية المتكاملة، بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان.

جاءت هذه القافلة الطبية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبتعليمات الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية.

متابعة ميدانية

كما تم تنظيم القافلة تحت إشراف الدكتورة محاسن المليجي، مديرة الإدارة الصحية بالسنطة، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد محسن، منسق القوافل الطبية بـ الغربية، وبمتابعة ميدانية من محمود الشيخ لضمان سير العمل بكفاءة وجودة عالية.

10 تخصصات طبية وخدمات علاجية مجانية

تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة من خلال 10 تخصصات رئيسية، هي: الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل الطبية.

صرف الأدوية بالمجان

كما تم صرف الأدوية بالمجان لجميع المرضى، مع تقديم التوعية الصحية حول الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة لضمان تلقيها العلاج المناسب.

دعم صحي شامل للمواطنين

أكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، والاكتشاف المبكر للحالات المرضية، مما يساعد في تقديم العلاج في التوقيت المناسب وتقليل مضاعفات الأمراض.



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