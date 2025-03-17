تعليم الكبار تنظم قافلة لمحو الأمية في فايد

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، قافلة إعلامية بإدارة فايد بقرية سرابيوم.

امتحان تنشيطى

وأوضحت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية، أنه تم عقد امتحان تنشيطي وفوري واستكتابات للناجحين.



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وأضافت مدير فرع تعليم الكبار في محافظة الإسماعيلية، أن هذا يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار بإخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بخفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي المحدد بـ 7%، طبقًا لتقديرات اليونسكو.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

يأتي ذلك ضمن مبادرة "جسور" التي تهدف إلى تمكين الأفراد من خلال التعليم، وربطهم بسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.