الوفد ينظم احتفالية لتكريم الفلاحين المتميزين الأربعاء المقبل

ينظم حزب الوفد احتفالية كبرى يوم الأربعاء المقبل بمدينة المنصورة، لتكريم المتميزين من المزارعين بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والنائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ومحمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامه لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير الإرشاد الزراعي بالدقهلية،وعدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة.

احتفالية حزب الوفد بالدقهلية

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحزب يسعى لتكريم كل المتميزين من أبناء مصر، في مختلف التخصصات وان هذه الاحتفالية هي جزء من هذا التكريم والموجه الى المتميزين من المزارعين من ابناء محافظة الدقهلية في مختلف تخصصات الزراعة والري.

وقال رئيس الوفد إن الفلاحين ظلوا على مدى تاريخ مصر الحديث اصحاب الوقود الثوري، والذي تجلى في احداث ثورة عام 1919، وضربوا المثل في التضحية والفداء عندما قدموا ارواحهم فداء للوطن وضربوا السلطة الاستعمارية في مقتل بشل حركتها والمؤسسات التي تسيطر عليها وإعلان الاضراب العام.

وأضاف رئيس الوفد أن الفلاحين احتلوا مكانة كبيرة ومتميزة في جسد الوفد المصري وتشكيلاته، حتى ان الزعيم سعد زغلول أطلق عليه لقب "ملك الفلاحين".. كما أن أصحاب "الجلاليب الزرق"، قد لعبوا دورا مهما في الحركة الوطنية الحديثة، وهو ما انعكس على مجموعة تشريعات قدمها حزب الوفد على مدى تاريخه السياسي لخدمة الفلاحين وتحسين أوضاعهم.

من جانبه أكد طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من التكريمات لأصحاب الفضل على التنمية في مصر.

وقال إنه عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسئولين يتقدمهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة المهندس محمد السيد الذي كلف إدارة الإرشاد باختيار المتميزين في تخصصات الزراعة والري وطرق الزراعة الحديثة والحصد والتعبئة.

إسهامات كبيرة في التنمية الزراعية

وأضاف النائب طارق عبد العزيز أنه تم اختيار 10 متميزين ممن قدموا إسهامات كبيرة في التنمية الزراعية، وسيتم تقديم آلات زراعية ومعدات كهدايا لهم تقديرا لتفانيهم في العمل والتميز.



وتقام الاحتفالية الكبرى التي ينظمها حزب الوفد في تمام الساعة الثانيه وحتى الخامسة من عصر الاربعاء وتتضمن عرضا لفيلم وثائقي بعنوان "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر"، وهو من إهداء الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وإنتاج معهد الوفد للدراسات السياسية.

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