إقبال من الفلاحين بقنا على زراعة "الكرنب البطة" لانخفاض تكلفته

مساحات كبيرة مزروعة بكرنب البطة الذي يعد من أهم الزراعات التي تم استحداثها بقرى محافظة قنا، فعلي الطريق الطريق الجانبي لقرية المقربية التابعة لمركز قوص،جنوب محافظة قنا، مساحات كبيرة مليئة بكرنب يشبه الوردة المزهرة كبيرة الحجم والأهالي يطلقون عليه “كرنب البطة ” وهو نوع من أنواع الزراعات الحديثة بالقرى المختلفة في المحافظة.

مزارعو كرنب البطة في قنا

قال محمود سيد بدوي محد، أحد مزراعي الكرنب البطة،أن هذه الزراعة تبدأ بعد الكرنب البلدي،وهي زراعة صيفية وليست شتوية ونبدأ في منتصف شهر أكتوبر ومطلع نوفمبر ويستمر لمدة 3 أشهر ويبدأ الحصاد في الأرض.

وأكد محمود علي أن الحصاد يبدأ بعد نضوج الثمرة بشكل واضح من شكل الاوراق وصوت الكرنبه عند الطرق عليها ووقتها نعلم أن الكرنب تم نضوجه ولابد من جني الثمار حتى لا يتلف المحصول في الأرض ويتعرض لتهالك او السرقة.

وأشار إلى أن العمل يبدأ من الساعات الأولى للصباح من خلال مجموعات العمل التي تبدأ التقطيع والتحميل من خلال سيارات نقل مخصصة لهذا الأمر في أسواق الجملة والقطاعي للزبائن بحسب الطلبات التي تقدم لنا.

انخفاض تكاليف زراعة الكرنب البطة

وأكد علي أن نتيجة لانخفاض تكلفة زراعة كرنب البطة يحرص الكثير من المزارعين عليه في كل موسم ويكون ممتليء في الغيطان وليس به اي صعوبات في الزراعة.

وأشار الي أنه حتي في الحصاد سهل يتم تقطيعه من خلال اله حديدية حتي يتم جني الثمرة من الارض بشكل يشبة الوردة كبيرة الحجم وحتي يصل الي الزبون بشكل كامل.

ونوه الي أن الزبون يعرف تماما أن يفرق بين الكرنب البطة والكرنب البلدي وخاصة أن المزراعين يبدأون في زراعته بعد انتهاء موسم زراعة الكرنب البلدي.

وأشار الي أن قيراط الكرنب البلدي يتطلب 400 شتلة بينما البطة 300 شتلة فقط، بالاضافة الي أن جذع البلدي كبير وقوي عكس البطة ضعيف وصغير في الأرض.

محاذير لزراعة الكرنب البطة في قنا

قال أن أهم المحاذير التي يجب تجنبها هي الحشرة التي تأكل قلب الكرنب، وهنا يجب التدخل سريعا خوفا من تلف المحصول، ونوه الي أن الحشرة تثقب قلب الكرنب وهنا يجب عزل الكرنبة المصابة حتي لا تقوم بالعدوي لباقي المحصول ويتم رش مبيد للارض.

ولفت الي أن الرش لا يؤثر علي المحصول ولا يصبه بأي ايذاء ولكن خوفا من تلف المحصول يتم الرش للمناطق المصابة او تقطيع المصاب اذا كان العدد قليل.

وأشار الي أن ما يؤثر علي المحصول اذا كان تم تزويده بالخميرة او تسميده لزيادة الحجم بشكل مبالغ فيه بالاضافة الي أن هذا في الطعم.

وأكد علي أن الكرنب البطة لايستهلك كميات كبيرة من المياه فهو في الري يتراوح من 4 الي 5 ري وهذه كمية قليلة جدا مقارنة بالكرنب البلدي.

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