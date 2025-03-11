الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال من الفلاحين بقنا على زراعة "الكرنب البطة" لانخفاض تكلفته

إقبال من الفلاحين
إقبال من الفلاحين بقنا على زراعة "الكرنب البطة"، فيتو

مساحات كبيرة مزروعة بكرنب البطة الذي يعد من أهم الزراعات التي تم استحداثها بقرى محافظة قنا، فعلي الطريق الطريق الجانبي لقرية المقربية التابعة لمركز قوص،جنوب محافظة قنا، مساحات كبيرة مليئة بكرنب يشبه الوردة المزهرة كبيرة الحجم والأهالي  يطلقون عليه  “كرنب البطة ” وهو نوع من أنواع الزراعات الحديثة بالقرى المختلفة في المحافظة.

 

مزارعو كرنب البطة في قنا

قال محمود سيد بدوي محد، أحد مزراعي الكرنب البطة،أن هذه الزراعة تبدأ بعد الكرنب البلدي،وهي زراعة صيفية وليست شتوية ونبدأ في منتصف شهر أكتوبر ومطلع نوفمبر ويستمر لمدة 3 أشهر ويبدأ الحصاد في الأرض.

وأكد محمود علي أن الحصاد يبدأ بعد نضوج الثمرة بشكل واضح من شكل الاوراق وصوت الكرنبه عند الطرق عليها ووقتها نعلم أن الكرنب تم نضوجه ولابد من جني الثمار حتى لا يتلف المحصول في الأرض ويتعرض لتهالك او السرقة.

وأشار إلى أن العمل يبدأ من الساعات الأولى للصباح من خلال مجموعات العمل التي تبدأ التقطيع والتحميل من خلال سيارات نقل مخصصة لهذا الأمر في أسواق الجملة والقطاعي للزبائن بحسب الطلبات التي تقدم لنا.

انخفاض تكاليف زراعة الكرنب البطة

وأكد علي أن نتيجة لانخفاض تكلفة زراعة كرنب البطة يحرص الكثير من المزارعين عليه في كل موسم ويكون ممتليء في الغيطان وليس به اي صعوبات في الزراعة.

وأشار الي أنه حتي في الحصاد سهل يتم تقطيعه من خلال اله حديدية حتي يتم جني الثمرة من الارض بشكل يشبة الوردة كبيرة الحجم وحتي يصل الي الزبون بشكل كامل.

ونوه الي أن الزبون يعرف تماما أن يفرق بين الكرنب البطة والكرنب البلدي وخاصة أن المزراعين يبدأون في زراعته بعد انتهاء موسم زراعة الكرنب البلدي.

وأشار الي أن قيراط الكرنب البلدي يتطلب 400 شتلة بينما البطة 300 شتلة فقط، بالاضافة الي أن جذع البلدي كبير وقوي عكس البطة ضعيف وصغير في الأرض.

محاذير لزراعة الكرنب البطة في قنا

قال أن أهم المحاذير التي يجب تجنبها هي الحشرة التي تأكل قلب الكرنب، وهنا يجب التدخل سريعا خوفا من تلف المحصول، ونوه الي أن الحشرة تثقب قلب الكرنب وهنا يجب عزل الكرنبة المصابة حتي لا تقوم بالعدوي لباقي المحصول ويتم رش مبيد للارض.

ولفت الي أن الرش لا يؤثر علي المحصول ولا يصبه بأي ايذاء ولكن خوفا من تلف المحصول يتم الرش للمناطق المصابة او تقطيع المصاب اذا كان العدد قليل.

وأشار الي أن ما يؤثر علي المحصول اذا كان تم تزويده بالخميرة او تسميده لزيادة الحجم بشكل مبالغ فيه بالاضافة الي أن هذا في الطعم.

وأكد علي أن الكرنب البطة لايستهلك كميات كبيرة من المياه فهو في الري يتراوح من 4 الي 5 ري وهذه كمية قليلة جدا مقارنة بالكرنب البلدي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرى محافظة قنا قنا قوص محافظة قنا مركز قوص جنوب محافظة قنا مركز قوص

مواد متعلقة

وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات الطبية ويحيل 23 من العاملين للتحقيق (صور)

وفاة مسن إثر تصادم سيارة بتوكتوك في قنا

إصابة شخص بطلق ناري في قنا

أمن قنا يكثف البحث والتحري عن واقعة اصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقنا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 2-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

عمرو أديب بعد انسحاب الأهلي: اللوائح واضحة ونحن في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون

أول تعليق من الزمالك بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

حقيقة توقيع عقوبة على عمرو السولية بعد المشادة مع أحد أعضاء الأهلي

تراشق بالألفاظ بين السولية وأحد أعضاء الأهلي، التفاصيل الكاملة للمشادة (صور)

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

منوعات

المزيد

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: اليوم في خلق السماء والأرض قد يكون مليارات السنين (فيديو)

المجددون، أبرز المحطات في حياة عامر الشعبي "فقيه الكوفة"

أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية