الغربان وقوانين العدالة

أكثر محاكم الأرض عدلا هي محاكم الغربان حيث لا يمكن العبث في أحكامها أو التشكيك فيها أو الاعتراض عليها مهما كانت الضغوطات.. مجموعة من الغربان تتولى محاكمة الغراب الخارج عن قوانين العدالة الفطرية التي خلق هذا الطائر عليها، كل جريمة يقوم بها أحد الغربان لها عقوبة خاصة يتم تنفيذها فور النطق بالحكم..

إنها عدالة حقيقية وليس هناك غراب فوق قانون الغربان، فإذا اغتصب الغراب طعام الفراخ الصغار حكم عليه بنتف ريشه كاملا ليصبح عاجزا عن الطيران، وإذا قام بهدم عش فعليه أن يبني عشا لصاحبه، أما عقاب الغراب الذي يرتكب جريمة الزنا فيتم ضربه بالمناقير حتى الموت..

محاكم الغربان يتم عقدها على أرض واسعة، ويقوم الحراس بجلب المتهم والحفاظ عليه حتى إطلاق الحكم وتنفيذه..

القصص التاريخية تقول أن الغراب هو من علم البشرية مبدأ الدفن حيث ذهب أحد الغربان لدفن غراب آخر أمام قابيل ابن آدم وحواء، وعندما قتل أخيه هابيل لجأ إلي تقليد الغراب، وأتبع مبدأ الدفن المتوارث إلى يومنا هذا..

الغربان أذكى الطيور وأمكرها لديها منظومة قانونية وفيها تحاكم الجماعة أي غراب يخرج عن النظام حسب قوانين العدالة.. الغربان من الطيور القوية لا تهاب النسور والصقور والبوم ويعيش في أسراب وجماعات..

طائر شرس وعدواني ومرح في بعض الوقت ويستطيع أن يصنف البشر إلى جيدين وبشر سيئين.. علي العموم لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله بادع الخلق والملكوت ورازق كل شئ، الله أكبر ولا إله إلا الله.

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