الإثنين 17 مارس 2025
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سياسة

الأنبا ثاوفيلس يترأس صلوات راهبين جديدين بدير الأمير تادرس الشطبي

دير الأمير تادرس
دير الأمير تادرس الشطبي

ترأس الأنبا ثاوفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي، صلوات طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة، بعد إتمامهما فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.

وحمل الراهبان الجديدان اسمي الراهب يؤانس الشطبي والراهب ميخائيل الشطبي.

شارك في الصلوات عدد من أصحاب النيافة، وهم: الأنبا يؤانس أسقف إيبارشية أسيوط، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، إلى جانب مجمع رهبان الدير.


إيبارشية بورسعيد تناقش استعدادات الخدمة في عيد القيامة


ترأس الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد، القداس الإلهي، في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد، أعقبه انعقاد الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية في الكنيسة ذاتها.

بدأ الاجتماع بالصلاة، ثم ألقى نيافة الأنبا تادرس كلمة روحية بعنوان "مفتدين الوقت"، قبل أن يقدم القمص داود لمعي محاضرة تناولت شرح خدمات وبرامج أسرة الأنبا أبرآم للتنمية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الرعوية، إلى جانب الترتيبات الخاصة بالخدمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما استعدادات أسبوع الآلام وعيد القيامة.

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