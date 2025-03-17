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اقتصاد

مركز تحديث الصناعة ينجح في التنسيق بين أحد المخترعين وشركة كبرى لتصنيع الزيوت المعدنية

فريق عمل مركز تحديث
فريق عمل مركز تحديث الصناعة

نجح مركز تحديث الصناعة في التشبيك بين إحدى شركات تصنيع الزيوت وأحد شباب المخترعين المهتمين بالهندسة العكسية والذى قام بإنتاج عبوة زيت درفلة النحاس وزيت درفلة الاستانلس، حيث يتم استيراد هذا النوع من الزيوت بالكامل من الخارج، ويأتي هذا في إطار ملف تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المحلي.

وأجرى فريق عمل مركز تحديث الصناعة ممثلا في قطاع الكيماويات وإدارة تمكين التصنيع المحلي، زيارة للشركة المنتجة لتصنيع الزيوت بصحة الشاب المخترع، حيث تمت مناقشة تطوير الأعمال بين الطرفين لوضع خطة لإنتاج هذا الزيت بعد الموافقة على العينة المقدمة منه.


وبعد العمل على تفعيل خطة الإنتاج لهذا الزيت سوف يساهم ذلك الأمر بشكل كبير في تقليل حجم الواردات لهذا النوع من الزيوت المعدنية، مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي.

برنامج التمكين المحلي 

 ويعمل  برنامج التمكين المحلي على دعم العمل لزيادة القيمة المضافة الصناعية والاندماج في سلسلة القيمة العالمية، ويهدف البرنامج لزيادة فرصة التكامل بين المصنعين المصريين للحد من استيراد المنتجات التي يوجد بديل لها محليا بالجودة المطلوبة ذلك لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري الترويج لفرص الاستثمار المحتملة لتعميق المنتج المحلي، من خلال توفير منصة للتكامل الصناعي بين المصنعين محليا بغرض زيادة قاعدة الموردين المحليين.

 تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

وأطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

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ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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