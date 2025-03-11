تحديث الصناعة: تقديم الدعم الفني لمحطتي طاقة شمسية في فندقين بشرم الشيخ

قدم مركز تحديث الصناعة الدعم الفني لمحطتين للطاقة الشمسية في فندقين بمدينة شرم الشيخ.

تم فحص المكونات الموردة والتأكد من مطابقتها للعرض الفني والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات التشغيل وربط المحطتين على الشبكة لضمان كفاءة وأداء المنظومة.

وبلغت قدرة المحطة في فندق Rehana Royal نحو 497.28 كيلووات، بينما بلغت قدرة المحطة في فندق Desert View نحو 400 كيلو وات، مما يساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إضافةً إلى دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

استراتيجية الدولة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شئون البيئة ومشروع جرين شرم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات الحيوية.

ويواصل مركز تحديث الصناعة جهوده في تقديم الدعم الفني لضمان تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يعزز الاستدامة في مختلف القطاعات.

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