الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حملات تموينية تضبط 20 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 20 طن دقيق مهرب
ضبط 20 طن دقيق مهرب على مستوى الجمهورية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية على مستوى الجمهورية

 

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها  20 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز الاعلان عن الأسعار

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