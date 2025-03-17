سقوط تشكيل عصابى لسرقة أموال المواطنين بالإكراه فى حدائق القبة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى، بتهمة سرقة أموال المواطنين، بمنطقة حدائق القبة.

سقوط تشكيل عصابى لسرقة أموال المواطنين فى حدائق القبة





تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى؛ بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص واستولوا منه على مبلغ مالى.

تشكيل عصابى لسرقة أموال المواطنين فى حدائق القبة



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إر تكاب الواقعة 4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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