ميسي يحرز أول أهدافه بالدوري الأمريكي 2025

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله التهديفي بإحراز أول هدف له في الدوري الأمريكي 2025 في المباراة التي فاز بها فريقه إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد بهدفين لهدف.

ولعب ميسي أساسيا في هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التي شارك فيها أيضا من بدايتها لويس سواريز وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ولا يزال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لا يعرف طعم الخسارة بثلاثة انتصارات وتعادل في الدوري وأربعة انتصارات متتالية في دوري أبطال الكونكاكاف.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، تقدم أصحاب الأرض عن طريق رأسية من إيمانويل لاتي لاث بالدقيقة 11، ثم تمكن ميسي من التعادل بالدقيقة 20 ثم جاء هدف الفوز بالدقيقة 89 بواسطة فافا بيكولت.

ميسي علي رأس كتيبة منتخب الأرجنتين

وسيسافر ميسي الآن لينضم إلى المنتخب الأرجنتيني لخوض مباراتي التصفيات المؤهلة للمونديال أمام أوروجواي والبرازيل.

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