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رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي لربع نهائي "أبطال كونكاكاف"

ميسي
ميسي

تأهل إنتر ميامي الأمريكي، إلى ربع نهائي بطولة كأس أبطال كونكاكاف، الخاصة بأندية أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وفاز إنتر ميامي 2-0 على مضيفه كافاليير الجامايكي، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وواصل إنتر ميامي تفوقه على منافسه الجامايكي، بعدما تغلب عليه بنفس النتيجة في لقاء الذهاب الذي جرى بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ليصعد بتقدمه 4-0 في إجمالي مجموع المباراتين.

وافتتح لويس سواريز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ميسي، الذي نزل أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني، الهدف الثاني للفريق الأمريكي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء.

وضرب إنتر ميامي موعدا في دور الثمانية مع مواطنه لوس أنجليس إف سي، من أجل حجز مقعد في الدور قبل النهائي، حيث يطمح للصعود للمربع الذهبي في البطولة لأول مرة في تاريخه.

وكان ميسي غاب عن مباريات إنتر ميامي الـ3 السابقة بسبب شعوره بالإرهاق بحسب وصف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب الفريق.

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