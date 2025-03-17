الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديربي سعودي ونهائي محتمل بين الهلال والنصر بدوري أبطال آسيا للنخبة

النصر والهلال
النصر والهلال

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة، وقوع الثنائي السعودي الهلال والنصر في مسار مختلف، مما يعني احتمالية إقامة مباراة ديربي بينهما في نهائي البطولة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهة النصر ويوكوهاما مارينوس الياباني، يوم 26 أبريل المقبل.

وسيلعب النصر حال تأهله، مع الفائز من مواجهة السد القطري ضد كاواساكي فرونتال الياباني، في نصف النهائي، خلال يومي 29 و30 أبريل المقبل.

 

في المقابل، سيقص الهلال، شريط مباريات الدور ربع النهائي، بمواجهة جوانغجو الكوري الجنوبي، يوم 25 أبريل.

وسيلعب المتأهل من مواجهة الهلال والفريق الكوري، مع المنتصر من مباراة أهلي جدة ضد بوريرام يونايتد التايلاندي بالدور نصف النهائي.

ويعني ذلك أن المربع الذهبي قد يشهد كلاسيكو سعودي بين الأهلي والهلال، وإذا تأهل الهلال للمباراة النهائية، يمكنه أن يلعب ضد النصر، حال وصوله هو الآخر.

وسيكون ديربي الرياض وقتها بمثابة نهائي القرن بين الهلال والنصر، حيث لم يسبق لهما وأن لعبا سويا في هذا الدور من المسابقة القارية.

وسبق وأن لعب الهلال ضد النصر مرة واحدة فقط في البطولة، وذلك خلال الدور نصف النهائي من نسخة 2021، وتمكن "الزعيم" من التغلب 2-1، وحصد اللقب بنهاية المطاف.

وستصبح هذه هي المواجهة الرابعة بين الطرفين هذا الموسم، بعد نهائي السوبر المحلي، ومباراتي الدور الأول والثاني من دوري روشن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال والنصر دوري أبطال آسيا للنخبة الهلال النصر دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى النهائي

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، مواجهات نارية في دور ربع النهائي

الهلال يفوز على التعاون 0/2 في الدوري السعودي

النصر يفوز علي الخلود بثلاثية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2025

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

التعاون في الطاقة والكهرباء أبرزها، مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية

معهد التغذية يكشف الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

صراصير ونقص في الطاولات، فوضى بالمكاتب الفدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

حدث في 17 رمضان سنة 58 هـ، وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية