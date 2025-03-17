ديربي سعودي ونهائي محتمل بين الهلال والنصر بدوري أبطال آسيا للنخبة

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة، وقوع الثنائي السعودي الهلال والنصر في مسار مختلف، مما يعني احتمالية إقامة مباراة ديربي بينهما في نهائي البطولة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهة النصر ويوكوهاما مارينوس الياباني، يوم 26 أبريل المقبل.

وسيلعب النصر حال تأهله، مع الفائز من مواجهة السد القطري ضد كاواساكي فرونتال الياباني، في نصف النهائي، خلال يومي 29 و30 أبريل المقبل.

في المقابل، سيقص الهلال، شريط مباريات الدور ربع النهائي، بمواجهة جوانغجو الكوري الجنوبي، يوم 25 أبريل.

وسيلعب المتأهل من مواجهة الهلال والفريق الكوري، مع المنتصر من مباراة أهلي جدة ضد بوريرام يونايتد التايلاندي بالدور نصف النهائي.

ويعني ذلك أن المربع الذهبي قد يشهد كلاسيكو سعودي بين الأهلي والهلال، وإذا تأهل الهلال للمباراة النهائية، يمكنه أن يلعب ضد النصر، حال وصوله هو الآخر.

وسيكون ديربي الرياض وقتها بمثابة نهائي القرن بين الهلال والنصر، حيث لم يسبق لهما وأن لعبا سويا في هذا الدور من المسابقة القارية.

وسبق وأن لعب الهلال ضد النصر مرة واحدة فقط في البطولة، وذلك خلال الدور نصف النهائي من نسخة 2021، وتمكن "الزعيم" من التغلب 2-1، وحصد اللقب بنهاية المطاف.

وستصبح هذه هي المواجهة الرابعة بين الطرفين هذا الموسم، بعد نهائي السوبر المحلي، ومباراتي الدور الأول والثاني من دوري روشن.



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