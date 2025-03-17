مزايا بطاقة ميزة بنك مصر لصرف مستحقات العاملين بالدولة

حدد بنك مصر لعملائه مزايا استخدام بطاقة ميزة بنك مصر لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

ويمتلك بنك مصر أفضل خدمة لصرف المرتبات طبقا لمنظومة وزارة المالية من خلال إصدار بطاقات ذات شريحة ذكية تحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة .

وكان من نتاج ذلك أن يكون البنك هو الأول بين البنوك المتواجدة في السوق لصرف المرتبات للعاملين بحصة تبلغ 48 % من إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة وذلك للعام السادس عشر على التوالي، لذا نقدم لكم مزايا صرف المرتبات عن طريق بنك مصر وهي كما يلي:

المميزات التي تعود على الموظف:

الشراء والسحب والايداع بالبطاقة:

لا توجد أى مصاريف يتحملها الموظف نظير تحويل المرتب

تصدر البطاقة مجانا بدون مصاريف إصدار أو تجديد

إصدار كشف حساب مختصر مجانا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

القيام بعمليات الشراء من المحلات التي يوجد بها ماكينة POS سواء داخل مصر طبقا للرصيد المتاح بالبطاقة بدون أي عمولات

السحب النقدي والاستعلام من آلات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر بدون أي عمولات على مدار 24 ساعة يوميا

السحب النقدي والاستعلام من كافة آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى طبقا للمصاريف المقررة

السحب النقدي والشراء من خلال خاصية اللاتلامسية وبحد اقصى 600 جم للمره الواحده.

الشراء من خلال المواقع الإلكترونية المصرية

سداد المدفوعات الحكومية سواء من خلال POS او المواقع الاليكترونية.

إمكانية عمل إيداع على البطاقة من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة ببنك مصر

التمتع بخدمات فوري لسداد المدفوعات وهي كالتالي:

دفع فواتير المحمول شحن الرصيد لجميع الشبكات

دفع فواتير المصرية للاتصالات

شحن باقات الإنترنت شركات (Link – TE-Data)

دفع فواتير جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية

شركات المياه (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة – شركة مياه البحر الأحمر)

شركات التأمين المختلفة (المصرية للتامين التكافلي – اليانز لتامين الحياة)

التبرع للمؤسسات الخيرية الكبيرة (مستشفى 57357 – بنك الطعام – جمعية رسالة - مؤسسة مصر الخير – بنك الشفاء – مؤسسة مجدي يعقوب)

سداد تذاكر شركات الطيران (مصر للطيران – إير كايرو)

سداد اشتراكات غرفة التجارة الأمريكية



التمتع بمنتجات البنك من التجزئة المصرفية مثل:



القروض الشخصية بأقل عائد وبأطول فترة سداد

قروض السيارات

قروض السلع المعمرة

بطاقات الائتمان.

برامج التامين الموجهة للإفراد

قروض اشتراكات الأندية



خدمات غير تقليدية مثل:





السحب من أي فرع للبنك على مستوى الجمهورية في حالة فقد البطاقة

عمل رقم سرى بدل فاقد من اى فرع للبنك بدون اللجوء للمفوض

رفع محاولات الرقم السري من أي فرع للبنك

ربط الحسابات الشخصية على بطاقة المرتبات والصرف من خلالها

إمكانية الشراء وسداد المدفوعات الاليكترونية من خلال خدمة الراتب المقدم

استخدام البطاقة على محفظة بنك مصر الاليكترونية BM WALLET

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