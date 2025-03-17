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أخبار مصر

رواتب تصل لـ 37 ألف جنيه، بدء اختبارات المرشحين للعمل في شركة بلبنان (صور)

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن بدء الاختبارات النظرية للمرشحين من الكوادر المصرية الذين تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" منذ أيام، لعدد 14 فرصة، تلبية لاحتياجات شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

جرت الاختبارات "أون لاين"، بمقر "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بمقر  الوزارة القديم، بمدينة نصر، بالتنسيق مع الشركة اللبنانية.

 

وقال  وزير العمل: إن هذه الاختبارات تؤكد المصداقية في توفير تلك الفرص الجديدة التي تأتي في إطار الوظائف الخارجية، التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والادارة العامة للتشغيل. 

وأوضح الوزير  أن التسجيل على هذه الفرص كان  متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصصات التالية: عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكي، عدد (1) عامل مشغل مخارط وCNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي، عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولار أمريكي.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إنه كان من ضمن الشروط أن السن من 25 إلى 40 سنة،والتعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة، وتنفيذ فترة اختبار لمدة 3 شهور، موضحة أن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة 8 ساعات يوميًا خلال 6 أيام في الأسبوع. 

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