برشلونة يتمسك بالصدارة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 28

ترتيب الدوري الإسباني، أسدل الستار علي منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بمواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الجولة.

وخاض فريق ريال مدريد مباراته ضد فياريال، على ملعب "لاسيراميكا" حيث فاز بهدفين لهدف، فيما حقق برشلونة فوزًا قاتلًا على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "سيفيتاس ميتربوليتانو" ليعزز صدارته لليجا.



ويمتلك برشلونة مباراة مؤجلة ضد أوساسونا، منذ الجولة الماضية، والتي لم يخضها بعدما توفي طبيب الفريق الأول قبل اللقاء.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 28



1. برشلونة، 60 نقطة.

2. ريال مدريد، 60 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. مايوركا، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. خيتافي، 36 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 28 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

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