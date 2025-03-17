قبل رفع الدعم، تعرف على قيمة استهلاك مصر من المواد البترولية يوميا

يترتب على تحريك أسعار المواد البترولية ارتفاع كثير من المنتجات الأخرى لارتباطها الوثيق بالمحروقات، مثل البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي، وذلك ما يشغل بال ملايين المصريين في ظل اقتراب الحكومة من رفع الدعم عن المواد البترولية، ضمن خطة تدريجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 2016، ومن المقرر أن تنتهي في العام الحالي 2025، من خلال إنشاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي اللجنة المعنية بتحديد أسعار المواد البترولية.

وفي هذا التقرير توضح "فيتو" قيمة ما تستهلكه مصر من المواد البترولية سنويًا.

ضخ 40 مليون لتر بفاتورة دعم 500 مليون جنيه للبنزين و250 مليون للبوتاجاز

قال مصدر بوزارة البترول لـ"فيتو" إن الحكومة تضخ في السوق يوميًا نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يوميًا، بقيمة تتراوح ما بين 10-15 جنيهًا للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز، ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميًا للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميًا إلى نحو 750 مليون جنيه. وأضاف أن قيمة استهلاك مصر من البنزين تتراوح ما بين 28 إلى 30 مليون لتر يوميًا، تتحمل الحكومة فارق دعم كبير يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لمحطات الكهرباء، هناك ارتفاع كبير في كميات الغاز والمازوت التي تحتاجها في الأعوام الماضية، وخاصة في الصيف الماضي. واضطرت الوزارة إلى استيراد كميات من الغاز والمازوت لضمان عدم انقطاع الكهرباء والعمل على تقليل ساعات تخفيف الأحمال.

وأشار إلى أن سعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجنبية وصل إلى 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما سعره لمحطات الكهرباء 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

أما بالنسبة للغاز المستهلك في محطات توليد الكهرباء، فهو يمثل نحو 60% من إجمالي الاستهلاك.

وفي ذات السياق، أكد أن وزارة البترول تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن، أي ما يوازي 19 ألف جنيه، وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم. هذا لتلبية احتياجات السوق المحلي من تلك السلع المدعومة التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن.

ارتفاع استهلاك مصر من المواد البترولية



وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول أن شركات قطاع البترول تعمل وفق توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول لزيادة الإنتاج من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من المواد البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن استهلاك مصر من المنتجات النفطية ارتفع خلال عام 2023 إلى حوالي مليون طن، بنسبة ارتفاع سنوية حوالي 6.3%. وتضمن هذا الارتفاع حوالي 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وحوالي 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي. وارتفعت النسبة بشكل أكبر في عام 2024.

استيراد شحنات وقود بقيمة 3.3 مليارات دولار



وأشار إلى زيادة معدلات الاستهلاك النفطي لعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي للدولة، مما ترتب عليه زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد.

وأضاف: إذا نظرنا إلى واردات مصر من المنتجات والمشتقات البترولية، نجد أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة تصل إلى حوالي 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، الذي شهد واردات نفطية بقيمة حوالي 3.1 مليارات دولار.

وأوضح أن قطاع البترول في العام الحالي نفذ عدة إجراءات استباقية تهدف إلى زيادة الإنتاج، ومنها تنمية الحقول المتقادمة وتطوير حقل ظهر من خلال شركة "إيني" الإيطالية، التي بدأت في بعض الحقول التابعة لحقل ظهر، وسداد جزء من مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، مما نتج عنه زيادة استثماراتها في مصر.

ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد



وأضاف أن المنتجات البترولية استحوذت على حوالي ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة حوالي 70%. وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.