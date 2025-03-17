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أصاب نفسه بالخطأ، مصرع شاب بطلق ناري غرب الأقصر

مصرع شاب بطلق ناري
مصرع شاب بطلق ناري غرب الأقصر،فيتو

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ داخل منزل صديقه، بمنطقة أبو قليعي بمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر.

تفاصيل مصرع شاب بطلق ناري 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة وفاة الشاب عبد الرحمن جمال 25 عاما داخل منزل صديقه بناحية منطقة أبو قليعي بدائرة أرمنت، متأثرا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، عندما كان يعبث بالسلاح الناري خرطوش.

ودلت المعلومات الأولية أن الشاب المتوفى كان يلعب بالسلاح الناري داخل منزل صديقه، فخرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت برأسه وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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