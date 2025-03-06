مباحث الأقصر تضبط شخصين بحوزتهما 60 ألف قطعة ألعاب نارية

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر في القبض على شخصين بحوزتهما 60 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والألوان والأحجام.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط الأول «د.ح.ر» 25 عاما، عامل مقيم بناحية شرق السكة دائرة قسم شرطة الأقصر، والثاني « أ.ح.م» 37 عامًا، عامل مقيم بذات الناحية، قاما بالاتجار في الألعاب النارية الممنوعة التداول.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر في ضبط الشخصين، الأول بحوزته 20 ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية، والثاني بحوزته 40 قطعة صاروخ ألعاب نارية، وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وحيازة المضبوطات والاتجار بها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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