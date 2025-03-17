خبير بالأمن القومي الأمريكي يكشف مخطط واشنطن ضد الحوثيين

قال جون روسوماندو، خبير شئون الأمن القومي الأمريكي، إن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين ليست سوى بداية لحملة أوسع تهدف إلى القضاء على قدراتهم العسكرية ومنعهم من شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

قلق إدارة ترامب بسبب هجمات الحوثيين

وأوضح روسوماندو، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية"، أن إدارة ترامب قلقة للغاية من تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد العالمي، حيث تسببت في خسائر بمليارات الدولارات بسبب عرقلة الملاحة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

هدف واشنطن من الهجوم على اليمن

وأضاف أن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو حماية السفن وضمان توقف الهجمات، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة ما هي إلا بداية، ومن المرجح أن تتبعها عمليات عسكرية أخرى ضد الحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بين هيجسيث، مساء أمس الأحد، إن واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف ‎الحوثيين أعمالهم العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا نهتم بما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية وإنما بوقف استهداف ممر مائي حيوي"، لافتا إلي أن إيران تساعد ‎الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك.

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