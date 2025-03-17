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أخبار مصر

موعد صرف دفعة معاشات المعلمين المستحقين للأعضاء والورثة

نقابة المعلمين، فيتو
نقابة المعلمين، فيتو
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يبحث عدد كبير من المعلمين عبر محركات البحث المختلفة عن موعد صرف دفعة معاشات المعلمين المستحقين للأعضاء والورثة بنقابة المهن التعليمية.

 

حيث أعلنت نقابة المعلمين أنه سيتم صرف دفعة معاشات المعلمين المستحقين للأعضاء والورثة بالنقابة يوم 25 مارس الجاري. 

 

وكانت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المنعقدة، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قد اعتمدت رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقى للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

وأكد "الزناتى"، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.

الزناتى: نتصدى لكل محاولات التشويه لدعم وحدة المعلمين

وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.

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وأوضح أن "المعلمين" خريجى مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.

كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.

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