اتحاد المعلمين العرب يشيد باعتماد القمة العربية خطة مصر لإعمار غزة

ثمن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، القرارات الصادرة عن القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، والتي تضمنت اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم.

ووجه الزناتي، باسم اتحاد المعلمين العرب، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لمساعيه الحثيثة في توحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس قوة التضامن العربي في دعم أهل غزة وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم دون المساس بالثوابت العربية.

مبادرة إعادة الإعمار الشاملة التي طرحتها مصر،

وأكد رئيس اتحاد المعلمين العرب أن الإجماع العربي خلال القمة يجسد روح التضامن بين الدول العربية، ويعزز الدعم المستمر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالم العربي. كما أشاد بمبادرة إعادة الإعمار الشاملة التي طرحتها مصر، والتي تمثل بارقة أمل لأهالي غزة الذين يواجهون الدمار والعدوان، حيث تتيح لهم فرص البناء والاستقرار داخل وطنهم.

وشدد "الزناتي" على أن التزام الدول العربية بإعادة بناء ما دمره الاحتلال، بالتوازي مع الرفض الحازم لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، يعكس الموقف العربي الثابت في دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقه في أرضه دون تنازلات.

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