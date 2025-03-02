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أخبار مصر

نقابة المعلمين تكشف الحقيقة حول مزايدة مستشفى الجزيرة وترد على مزاعم المخالفات المالية

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
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أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن جميع الإجراءات الخاصة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح، نافيةً صحة الادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية في المزايدة.

حفظ البلاغ مرتين لعدم وجود أدلة

وأوضحت النقابة أن البلاغ المقدم بشأن شبهات مالية في إسناد إدارة المستشفى إلى إحدى الشركات المتخصصة قد تم حفظه مرتين سابقًا، بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة القاهرة الكلية، وقد جاء في قرار النيابة أن الشاكي لم يقدم أي أدلة، بل ناقض نفسه في أقواله، بينما أكدت المستندات أن إجراءات المزايدة تمت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة عام 2016، دون أي تدخل من الأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

تأكيدات النيابة ولجان الخبراء

وأشارت النقابة إلى أن النيابة العامة استعانت بلجنة خبراء لفحص إجراءات التعاقد، والتي أصدرت تقريرها في 6 يوليو 2020، مؤكدةً عدم وجود أي شبهة تربح مالي، ما ينفي مزاعم مقدم البلاغ.

كما استندت التحقيقات إلى تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الصادر في القضية رقم 4704 لسنة 2018، والذي أثبت أن المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، وتقدمت 5 شركات، تأهلت منها 3 شركات، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة.

دعوة لتحري الدقة في النشر

ودعت النقابة العامة للمهن التعليمية الجهات الإعلامية والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة.

كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات مغلوطة، مع احتفاظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة أي جهة تحاول الإساءة إليه أو للنقابة.

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