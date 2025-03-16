وفقًا لـ Open Signal، "وي" تتفوق على منافسيها وتمنح عملاءها أفضل تجربة محمول بمصر

أكدت مؤسسة "Open Signal" المتخصصة في قياس تجربة شبكات الهاتف المحمول أن شبكة "وي" تمنح عملائها أفضل تجربة محمول في مصر.

وي تتفوق على المنافسين

قالت open signal ان “ وي” استطاعت أن تتفوق على جميع منافسيها وأن تتصدر المركز الأول في الفئات الخمس الخاصة بتقييم التجربة الشاملة للشبكات، عبر قياس الأداء من خلال تقييم جميع مراحل تجربة الهاتف المحمول، بما يشمل مستوى سرعة التنزيل، وسرعة رفع الملفات، وتطبيقات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وتجربة الفيديو، وتجربة الألعاب.

وأشار التقرير الصادر في مارس الجاري، والذي يقيم أداء الشبكات خلال تسعين يومًا بداية من أول نوفمبر 2024 وحتى 29 يناير 2025، إلى تمتع عملاء شبكة "وي" بأعلى مستوى من سرعات التنزيل ورفع الملفات، حيث وصل متوسط سرعة التنزيل إلى 25.8 ميجابت في الثانية، بفارق حوالي 9 ميجابت في الثانية عن أقرب منافسيها، كما وصل متوسط سرعة رفع الملفات إلى 6.5 ميجابت في الثانية، بفارق 2 ميجابت عن صاحب بالمركز الثاني.

بث مقاطع الفيديو

وأشار التقرير إلى مواصلة شبكة "وي" تفوقها في مجال تجربة الفيديو وفوزها بجائزة أفضل تجربة فيديو لعملاء المحمول، والتي تعني قدرة عملاء "وي" على بث مقاطع الفيديو بجودة عالية وتنزيلها في أوقات تحميل أقل، كما فازت شبكة "وي" بجائزة توافر خدمات الجيل الرابع، وكذلك جائزة أفضل تجربة لتطبيقات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت.

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