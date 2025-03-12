الأربعاء 12 مارس 2025
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اقتصاد

"المصرية للاتصالات" و"القومي للاتصالات" يحتفلان بخريجي أكاديمية "نحن نبتكر"

أكاديمية ومعسكر نحن
أكاديمية ومعسكر نحن نبتكر، فيتو

احتفلت الشركة المصرية للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخرج طلاب أكاديمية ومعسكر نحن نبتكر "WE INNOVATE" والتي تم إطلاقها في إطار اهتمام الدولة ببناء القدرات البشرية وتأهيل الشباب كأحد أهم بنود الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أطلقها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر الشركة المصرية للاتصالات في القرية الذكية، يوم 6 فبراير، بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس وليد زكريا،  المشرف على نيابة الأمن السيبراني ممثلا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أكاديمية ومعسكر نحن نبتكر 

وتم إطلاق أكاديمية ومعسكر "نحن نبتكر WE Innovate"، من خلال بروتوكول تعاون استراتيجي بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وباستضافة معهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف بناء قدرات الشباب الواعد في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار مبادرة "مهارات سيبرانية" لتدريب ألف متدرب من الطلبة وحديثي التخرج.

وقدمت المبادرة خلال العامين الماضيين جولات تدريبية مكثفة لعدد كبير من المتدربين عبر مسارات تدريبية متخصصة؛ حيث تم تقديم جولتين تدريبيتين عام 2023 استفاد منهما 200 متدرب عبر ثلاث مسارات تدريبية متخصصة؛ وفي عام 2024، تم التوسع في أنشطة المبادرة من خلال تقديم جولتين إضافيتين، شملت 225 متدربًا، مع زيادة عدد المسارات لتشمل خمسة مجالات مختلفة.

 بالإضافة إلى ذلك، تمت استضافة معسكر تدريبي "Bootcamp"  تم فيه تدريب 200 متدرب ضمن أربعة مسارات في الأمن السيبراني، ما فتح الباب أمام طلاب الجامعات المصرية لاكتساب الخبرة العملية في هذا المجال الحيوي؛ فضلًا عن تطوير محتوى الأمن السيبراني عبر منصة "مهارة تك"، بهدف توسيع نطاق الوصول للمتعلمين وإثراء المحتوى في هذا المجال المتخصص الهام.

وتعكس مبادرة "نحن نبتكر"WE Innovate، التزام  المصرية للاتصالات المستمر  برعاية الأمن السيبراني في مصر، باعتباره عنصرًا حيويًا في تعزيز التحول الرقمي وحماية المستقبل الرقمي، وانطلاقا من هذا الهدف ترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: بناء القدرات، وتعزيز الابتكار، ومسرِّعات الأعمال حيث تم تنظيم "هاكاثون WE Innovate" مرتين، ليتم استقطاب أكثر من 2400 مشارك فيهما، تنافسوا على ابتكار حلول سيبرانية ابتكارية، وفاز فيهما 10 فرق، تأهلت 5 منها للمشاركة في المنافسات الإقليمية، قبل أن يفوز فريقان من الفرق الخمسة بالمركزين الأول والثالث في التحدي العربي للأمن السيبراني لعام 2024.

دعم الشركات الناشئة 

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وعلى مستوى مسرِّعات الأعمال ودعم الشركات الناشئة، قامت المبادرة بدعم ثلاث شركات ناشئة فائزة في عام 2023، وشهد العام الماضي تخرج شركتين من البرنامج، بينما تم احتضان ثلاث شركات جديدة.

 ومما يبرهن على مدى التميز والإبداع الذي يحققه خريجو برنامج "نحن نبتكر" على المستوى الدولي فوز إحدى هذه الشركات الناشئة بجائزة Super Nova Africa في معرض Gitex Dubai 2024.

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