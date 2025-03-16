7 صور ترصد مغادرة منتخب الشباب إلى قطر للمشاركة في الدورة الودية

منتخب الشباب، غادرت بعثة منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الدوحة للمشاركة فى دورة قطر الدولية مع منتخبات: قطر والإمارات وكرواتيا من ١٧ إلى ٢٧ مارس الجاري استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تنطلق بكوت ديفوار ٢٦ أبريل وهى البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

محمد أبو حسين رئيسا لبعثة منتخب الشباب

وضمت بعثة منتخب الشباب مواليد 2005 كل من: محمد ابو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسا والكباتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عصام محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.محمد أكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

28 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى قطر

واصطحب أسامة نبيه ٢٨ لاعبا في رحلة قطر هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسي وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد خالد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وادهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد .

وحرص حماده أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء فى الدوحة ويلعب منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.

علاء نبيل يستقبل وفد اللجنة المنظمة لدورة قطر

وفي إطار التعاون المشترك بين الاتحاد ين المصري والقطري لكرة القدم استقبل اليوم د.مصطفي عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري وعلاء نبيل المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب بمقر الاتحاد المصري محمد عبد الحميد المنظم لبطولة قطر الدولية الودية لمنتخبات الشباب و ايمار ريسان.

واهدي د.مصطفي عزام والكابتن علاء نبيل فانلة المنتخب الوطني للوفد المنظم للبطولة.

ومن جانبه حرص محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب فى قطر على الاجتماع مع الجهاز الفني والبعثة بعد إفطار اليوم قبل المغادرة بمقر مشروع المنتخبات الوطنية.

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