الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

7 صور ترصد مغادرة منتخب الشباب إلى قطر للمشاركة في الدورة الودية

بعثة منتخب الشباب،
بعثة منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، غادرت بعثة منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الدوحة للمشاركة فى دورة قطر الدولية مع منتخبات: قطر والإمارات وكرواتيا من ١٧ إلى ٢٧ مارس الجاري استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تنطلق بكوت ديفوار ٢٦ أبريل وهى البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب. 

 

محمد أبو حسين رئيسا لبعثة منتخب الشباب

وضمت بعثة منتخب الشباب مواليد 2005 كل من: محمد ابو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسا والكباتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عصام محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.محمد أكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

28 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى قطر

واصطحب أسامة نبيه ٢٨ لاعبا في رحلة قطر هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسي وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد خالد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وادهم  علاء وكريم سعيد ومهند محمد  .

وحرص حماده أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء  فى الدوحة   ويلعب  منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا. 

علاء نبيل يستقبل وفد اللجنة المنظمة لدورة قطر

وفي إطار التعاون المشترك بين الاتحاد ين المصري والقطري لكرة القدم استقبل  اليوم د.مصطفي عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري وعلاء نبيل المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب  بمقر الاتحاد المصري محمد عبد الحميد المنظم لبطولة قطر الدولية الودية لمنتخبات الشباب  و ايمار ريسان.

واهدي  د.مصطفي عزام والكابتن علاء نبيل فانلة المنتخب الوطني للوفد المنظم للبطولة.

ومن جانبه حرص محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب فى قطر على الاجتماع مع الجهاز الفني والبعثة بعد إفطار اليوم  قبل المغادرة بمقر مشروع المنتخبات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 دورة قطر الدولية بطولة أمم أفريقيا للشباب كوت ديفوار علاء نبيل أسامة نبيه

مواد متعلقة

بعثة منتخب الشباب تغادر إلى قطر للمشاركة في الدورة الدولية

منتخب الشباب يهزم "كبار زد" بثنائية ودية قبل بطولة قطر الدولية

مواعيد مباريات منتخب الشباب في دورة قطر الودية الدولية

أسامة نبيه يحدد موعد معسكر منتخب الشباب استعدادا لأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع حزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

برشلونة يقلب تأخره لفوز على أتلتيكو مدريد 2/4 في الدوري الإسباني

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

منوعات

المزيد

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية