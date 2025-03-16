بعثة منتخب الشباب تغادر إلى قطر للمشاركة في الدورة الدولية

منتخب الشباب، تغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، متوجهة إلى قطر للمشاركة في بطولة دولية مع منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

علاء نبيل يرأس بعثة منتخب الشباب إلى قطر

وتضم البعثة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه بالإضافة لـ 28 لاعبًا هم: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - أحمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ - محمد سمير - سيف عصام - مهاب سامي - إبراهيم عادل - عبد الله بوستنجي - محمد جمال - بلال موسى - مؤمن شريف - أحمد خالد "كباكا" - محمد السيد - أحمد وحيد - سوني شاربلس - تيبو جبريال ’ محمد عبد الله - عمرو "بيبو" - عمر خضر - أحمد أبو الفتح - عمرو أسامة - محمد عبد الناصر - مهند محمد - محمد أشرف - أدهم علاء - كريم سعيد.

وحرص حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع المسؤولين في الدوحة ويلعب منتخب مصر يوم 19 مارس مع قطر ويوم 22 مارس مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا.



منتخب الشباب يفوز على زد وديا

وفاز منتخب الشباب على الفريق الأول لنادي زد إف سي وديا (2 – 1) في المباراة الودية التي جمعت الطرفين أمس بملعب دريم في مدينة 6 أكتوبر وأحرز ثنائية المنتخب عمر خضر وتيبو غبريال وذلك قبل سفر المنتخب إلى الدوحة.

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