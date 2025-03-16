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رياضة

منتخب الشباب يهزم "كبار زد" بثنائية ودية قبل بطولة قطر الدولية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

فاز منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على فريق زد الأول بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم بملعب دريم فى مدينة ٦ أكتوبر 

أحرز هدفي الشباب عمر خضر وتيبو غبريال وذلك قبل سفر المنتخب غدا إلى الدوحة لخوض بطولة دولية مع منتخبات: قطر والإمارات كرواتيا فى إطار استعدادته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى كوت ديفوار ٢٦ أبريل المقبل وهي البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

تجربة قوية ومثمرة

قدم منتخب مصر للشباب تجربة قوية ومثمرة ونجح اللاعبون فى تنفيذ عدد من الجمل الخططية التي منحها لهم مدربهم أسامة نبيه وحقق اللاعبون الهدف من التجربة التى جاءت فى ختام معسكر المنتخب المفتوح الذي انطلق منذ ثلاثة أيام بمشروع الهدف.  

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

وحرص حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء  فى الدوحة.

مواعيد مباريات مصر في دورة قطر الدولية

ويلعب  منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.. ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد عصام محلل الأداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.
 

مباراة شباب مصر وكبار زد، فيتو
مباراة شباب مصر وكبار زد، فيتو

أسامة نبيه يشيد بتجربة زد

وأشاد الكابتن أسامة نبيه بالتجربة مؤكدا أنه يثق فى إمكانات وقدرات لاعبيه التى سوف تظهر بشكل كامل فى الفترة القادمة وشدد أسامة نبيه على أن التحديات التي تنتظر منتخب الشباب قوية جدا وتحتاج لمزيد من التركيز والجدية من كل أفراد المنتخب متمنيا أن يظهر فريقه بالشكل الذى يحقق أحلام المصريين مهما كانت العقبات.  
 

قائمة منتخب الشباب بمعسكر مارس

وكان الكابتن أسامة نبيه قد أعلن  قائمة المنتخب المعسكر المفتوح والتى تضم  ٣٥ لاعبا هم:  عبد المنعم تامر  و أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى.. ويوسف عبد  الحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد أحمد.

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